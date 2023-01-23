شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: الحوار الوطنى سيناقش مشكلات "ذوى الهمم" داخل الجامعات والمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب وآخرين.

وأشار "فتحي" خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلي أن الحوار الوطني سوف يناقش محور مشكلات الشباب ذوي الهمم داخل الجامعات والمدارس للخروج بتوصيات تحل تلك هذه المشكلات".

وقال "فتحي" إن جميع الشواهد خلال الفترة الماضية تؤكد أن الدولة المصرية تدعم الأشخاص ذوي الهمم، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتهم بتلك الفئة بشكل قوي".

ويستهدف مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ مالي قدره مليار جنيه دفعة وأحدة.

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.

جدير بالذكر أن النائب أحمد فتحي، أطلق مؤخرا حملة عن الحوار الوطني عبر فيديوهات نشرها على "التيك توك" مؤكدا أن لكل مواطن حق في المشاركة برأيه لحل المشاركة اليومية، بالإضافة إلى وضع السياسات العامة التي سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الظروف المحيطة الحالية تستلزم جلوس الجميع "شعب وصناع قرار" على طاولة واحدة، مؤكدا أن هذا هدف الحوار الوطني المكون من 19لجنة لمناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، من السياسة إلى الإقتصاد، بالإضافة إلى المشاكل المجتمعية.

ودعي النائب أحمد فتحي، الشباب للمشاركة بأفكاره واقتراحاته وبمشاكله، للعمل على إيجاد حلول لها، موضحا أن حوالي 60% من المجتمع المصري يتكون من الشباب، وهذا يجعل لجنة الشباب من أهم لجان الحوار الوطني.

وأشار فتحي، إلى أنه تم تقسم مشاكل الشباب إلى مشاكل قبل التخرج ومشاكل بعد التخرج، لافتا إلى أنه عندما تم سؤال الشباب خلال الفترة الماضية داخل المدارس والجامعات عن أكبر المشاكل التي يواجههوا، أكدوا عن التحديات التي يواجهونها داخل الأنشطة الطلابية وداخل اتحادات الطلبة وأبحاث التخرج.

وتابع، أن أكبر المشاكل التي تواجه الشباب بعد التخرج هي مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، مؤكدا أن جميع المشاكل التي طرحها الشباب سيتم مناقشتها داخل الحوار الوطني.

وأكد النائب أحمد فتحي، أنه سيقوم بنشر العديد من الفيديوهات عبر "تيك توك" خلال الفترة القادمة، بحيث يتضمن كل فيديو مشكلة من المشاكل التي تواجه الشباب، بالإضافة إلى نشر فيديوها تقوم بعرض أرارء الشباب التي تم أرسلوها لهم والعمل على عرضها على الحوار الوطني .