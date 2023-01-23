شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يعلق على تصريح الأولى على الثانوية العامة بشأن عدم ذهابها للمدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلت بها الطالبة الأولى على الثانوية العامة بشأن عدم ذهابها للمدرسة، إنما تمثل واقعة فردية، والوقائع الفردية لا تصلح قاعدة عامة مجردة إنما القواعد العامة المجردة هى أساس الحكم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة أبو شقة، لمناقشة طلبات المناقشة العامة بشأن استعادة المدرسة ريادتها وهجرة الطالب والمدرس للمدرسة، والتحاق أطفال التوحد بالمدارس.

أضاف أبو شقة القواعد العامة المجردة هى أساس الحكم، ويجب أن تكون هى الأعم والأشمل ومن ثم فإنه ليس شرطا طالما أن هذه الطالبة لم تدخل المدرسة، وحصلت على المركز الأول فى الثانوية العامة أن يكون هذا هو التعميم، ومن ثم لا يجب أن نطبق هذه الواقعة على العملية التعليمية وعلى طلابنا ككل.