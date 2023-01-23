شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" ترجئ الموافقة على اتفاقية قرض تمويل 32 قطارا لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، اجتماعا اليوم، لبحث ومناقشة ودراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري، وبنك كريدي أجريكول - كوريا لاستكمال تمويل مشروع توريد 32 قطارًا للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة.

وبعد مناقشات كبيرة قررت اللجنة إرجاء الاتفاقية لحين تعديل الأخطاء "الترجمة " التي وردت بالاتفاقية.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، هذه الاتفاقية لها أهمية نظرا لما لاستمرار دفع عجلة التنمية، خاصة أن مترو الأنفاق يعتبر وسيلة نقل حضارية يستخدمها معظم سكان القاهرة، مطالبا بضرورة اختيار مكاتب ترجمه معتمدة ودقيقة حيث أن لفظ واحد يكلف خزانة الدولة ملايين الأموال وبالتالي لابد من ترجمه دقيقه.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، أنه لابد من زيادة المكون المحلي، لدعم الصناعة الوطنية ، خلق شراكات وطنية لتحقيق عاءد، علي الدخل القومي

وطالب النائب وحيد قرقر بخطة انتهاء من المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، الكيت كات .. روض الفرج، جامعة القاهرة.

وتساءل النائب نادر الخبيري، عن موعد وصول القطارات وهل القرض للشراء أم للصيانة، لافتا إلى أن فترة السماح 6 سنوات غير كافية، وفترة السداد 17 سنة قليلة.

ومن جانبه قال المهندس وائل نعيم ممثل وزارة النقل ، انه وفق اتفاق القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدي أجريكول كوريا بقيمة ٦٤،١٨٠،٩٠٠ يورو لاستكمال تمويل توريد مشروع توريد عدد ٣٢ قطار للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

ووفق المذكرة الإيضاحية والتي وقعت بين الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية القرض التجاري المقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وينك كريدى أجرى كول كوريا بقيمة اجمالية ٦٤,١٨٠,٩٠٠ يورد لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد (۳۲) قطاراً من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمشروع أنفاق القاهرة الكبرى ( إمبابة / جامعة القاهرة / مطار القاهرة ) وذلك من خلال أربعة مراحل رئيسية.

كما نصت المذكرة الإيضاحية علي انه يعتبر توريد الوحدات المتحركة جزء أساسي ورئيسي من مكونات المشروع حيث سبق التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية بموجب العقد رقم ٨٩/مترو الخاص بتوريد عند (۳۲) قطارا من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بقيمة إجمالية ٣١٧,٧٧٠ مليون يورو + ٦٤٠ مليون جنيه، تضمن توريد قطع الغيار و ٨ سنوات صيانة بعد فترة الضمان والتي تقدر بسنتين والممول من الخزانة العامة وقروض خارجية ، قرض ميسر + قرض تجاری

وينقسم القرض التجاري بمبلغ ۱۸۰,۹۰۰ ٦٤ يورو إلى قرض مباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري يمبلغ ٣٦٠٠٠٦٦٦٨ يورو بنسبة ٦٠% ۲ قرض مضمون بمبلغ ٢٨,١٧٤٢٣٢ يورو من بنك كريدى أجرى كول - كوريا بنسبة 40% أولاً فيما يخص القرض المباشر من بنك التصدير والاستيراد الكوري:

وأوضحت المذكرة الإيضاحية انه يعتبر بنك التصدير والاستيراد الكوري من الجهات التمويلية الدولية المستثناة من شرط التحكيم داخل جمهورية مصر العربية طبقا لكتاب رئاسة الجمهورية رقم ۱۳۲۳۳ بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۹ والمتضمن موافقة رئيس الجمهورية على التوصية باستثناء مؤسسات وجهات التمويل الدولية لصعوبة قبول تغيير نماذج الإتفاقيات الخاصة بالقروض والمنح ذات الصلة.