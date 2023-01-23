شكرا لقرائتكم خبر عن غير متوقع.. ليفربول يفكر في بيع حارس الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في الاستغناء عن خدمات حارس الفريق الأول لكرة القدم، ببيعه بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "شتاء 2023".

ليفربول يفكر في بيع كيليهر لتوفير الأموال

ووفقًا لما كشفه الصحفي الموثوق جميس بيرس عبر "ذا اثلتيك"، فإن ليفربول قد يفكر في بيع كويمين كيليهر لتوفير بعض الأموال لإستخدامها في سوق الإنتقالات نظرًا بسبب المأزق المالي الذي يمر به النادي الإنجليزي خلال الفترة الجارية، بالإضافة إلى رغبته في تدعيم صفوفه بلاعبين جُدد لإعادة الريدز للساحات العليا من جديد.

تعرف على أرقام كيليهر مع ليفربول

شارك حارس ليفربول منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في 17 مباراة، ناجحًا في الحفاظ على شباك الرسدز في أكثر من مرة.

من هو كويمين كيليهر مُنقذ ليفربول؟

يُعد كيليهر ايرلندي الجنسية وهو شقيق مدافع إيرلندا فياكري كيليهر وولد في مدينة كورك بأيرلندا، وهو من مواليد 28 نوفمبر 1998 يلعب حارس محترف لدى ليفربول الانجليزي منذ 2015 قادمًا من رينجرز الاسكتلندي.

وفي صيف 2021 وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع نادي ليفربول الإنجليزي.