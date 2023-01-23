انت الان تتابع خبر بخطوة مماثلة للأتحاد الاوربي.. بريطانيا تفرض عقوبات على سياسيين ايرانيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونددت بريطانيا بـ"العنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان "من صدرت عقوبات بحقهم اليوم، هم الشخصيات القضائية التي تستغل عقوبة الإعدام لأغراض سياسية إلى أفراد عصابات يعتدون بالضرب على المحتجين في الشوارع، هم في صميم القمع الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني".



وشملت حزمة العقوبات البريطانية التي أصدرتها حكومة لندن، تجميد أصول حسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني وحظر سفره، وتجميد أصول قائد القوات البرية بالجيش الإيراني ونائب قائد قوات الباسيج وحظر سفرهما، بالإضافة إلى تجميد أصول قوات الباسيج الإيرانية.

واندلعت احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة في إيران في سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في مقر للشرطة بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق التي تفرض قواعد صارمة على ملابس النساء.

