انت الان تتابع خبر اجتماع أمني لتنظيم متطلبات أوضاع اللاجئين في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ الخليج 365، إن "الاجتماع شارك فيه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية (رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق)، ووكلاء وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشار السياسات الأمنية في مستشارية الأمن القومي، وممثل عن قيادة العمليات المشتركة، وأعضاء من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين".وناقش المجتمعون، وفق البيان، "مقترحات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في العراق، وملاحظات الجهات المشاركة، لوضع رؤية وطنية يتم رفعها إلى مجلس الأمن الوطني، لاستحصال القرار الخاص بتعديل قانون اللاجئين رقم ٥١ لسنة ١٩٧١ ، وتنظيم متطلبات تقديم الخدمات إلى فئات اللاجئين، ومنهم السوريون الذين دخلوا العراق بعد العام ٢٠١٠، إلى جانب تفعيل الجهد الدولي الساند لمهام الحكومة العراقية بهذا الخصوص".