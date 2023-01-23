شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون يدعم صندوق قادرون باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف المقدم من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب.

ويستهدف دعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ مالي قدره مليار جنيه دفعة وأحدة.

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.