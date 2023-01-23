شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بالنواب: مصر دولة حقوقية من الطراز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم بقوة الأشخاص ذوي الإعاقة .

وسرد "القصبي" خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، دعم الدولة المصرية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن أول اهتمامات بدعم ذوي الإعاقة بدأ من 2017، وتم استعراض اغلب القوانين في العالم بشأن ذوي الإعاقة وأخذنا نماذج من العالم كله.

وأوضح أن مصر دولة حقوقية من الطراز الأول ونتخذ خطوات فعلية للنهوض بالمجتمع ومنح الحقوق، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتم استصدار تشريعات حقوقية الأمر الذي القي عبء على كاهل الدولة المصرية.

وتناقش لجنة التضامن مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، ويستهدف دعم صندوق قادرون باختلاف بمبلغ مالي قدره مليار جنيه دفعة وأحدة.

وتضمنت المادة 1 من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها. وألزمت المادة 2 من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة 1 منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة 3 من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.