شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول الدراما المصرية وصناعة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، ورشة عمل حول "الدراما المصرية وصناعة المحتوي"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، مناقشة عدة محاور، منها دور القوي الناعمة وتأثيرها المباشر في بناء الأجيال، وتأثير عصر الرقمنة والمنصات الإلكترونية على صناعة المحتوي، وكيفية استخدام الفن والدراما لتعظيم موارد الدولة اقتصاديًا، بالإضافة إلي إصلاح البنية التشريعية لتسهيل حركة الإبداع والفن، ودور شركات الإنتاج الفني بين الرسالة الفنية والاستثمار .

ويدير ورشة العمل، كل من النائبة هدي عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحمد خالد عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎