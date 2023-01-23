انت الان تتابع خبر إقالة محافظ البنك المركزي تهوي بأسعار الدولار.. ترجيحات بتراجعه الى 150 الفاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحسن في حديث لـ الخليج 365، إن "أسعار الصرف ستتراجع الى ما دون الـ150 الف دينار مقابل كل 100 دولار، بعد اعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف".

وأضاف، أن "الخلل لا يتمثل بالشخص وإنما بالإدارة، إذ ان إدارة محافظ البنك المركزي لم تكن بالمستوى المطلوب"، مبينا ان الأخير "لم يعرف كيف يدير البنك المركزي العراقي منذ استلامه المنصب لليوم".



وأشار الخبير الاقتصادي الى، أن "البنك المركزي بحاجة الى اطلاع واسع بالسياسة المالية والنقدية وإدارة الملف المالي في العراق".

وأوضح، أن "إجراءات محافظ البنك المركزي المعفي كانت مرتجلة وغير واقعية، ولم تمس مشكلة الشعب الحقيقية"، مستدركا "مصطفى غالب مخيف كان مدير قانونية في وقت سابق، ويفترض ان يكون ذو اطلاع على جميع السياسيات المالية وما يتعلق بها من تهريب العملة".

وأشار المحسن الى، أن "اغلب التجار استغلوا القرارات الارتجالية لمحافظ البنك المركزي العراقي، وأقدموا على رفع الدولار والتلاعب في أسعاره".



ولفت الى، أن "البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن حماية أموال المواطنين، والمواطن بحاجة الى اطمئنان وحماية لامواله".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه.

وقال مصدر حكومي لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه".

وأضاف المصدر، أن "رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة".

