انت الان تتابع خبر اليابان تفوز بكأس العالم للحلويات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتنافست اليابان مع 17 فريقاً من جميع أنحاء العالم، ضمت جميعها صانع شوكولاتة وخبير سكر وصانع آيس كريم رئيسياً، بحسب "جيجي برس".

بدأت المسابقة في العام 1989. وفازت اليابان في بطولتي 1991 و2007ـ لكنها ظلت في المركز الثاني خمس مرات متتالية حتى العام 2021.



وأشاد كبير الطهاة، الفرنسي وصانع الشوكولاتة، بيير هيرم، بالفائزين" لاهتمامهم بالتفاصيل والمثابرة والالتزام" في إنتاج حلوى تحت عنوان الرياح والخفة.

في مسابقة Coupe du Monde de la Patisserie للعام 2023، احتلت فرنسا المرتبة الثانية، تليها إيطاليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.