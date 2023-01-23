انت الان تتابع خبر اليابان.. تحذيرات متعددة من عاصفة ثلجية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه من المتوقع أن تشهد المناطق التي تواجه بحر اليابان وجزء كبير من جانب المحيط الهادئ من الأرخبيل، رياحا وعواصف قوية جدا خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس، بسبب نظام الضغط المنخفض في فصل الشتاء.وقالت وكالة الأرصاد إنه من المتوقع أن يتطور الضغط الجوي المنخفض ويتجه نحو البحر بالقرب من جزر الكوريل شمال شرق هوكايدو وشرق اليابان، ما يؤدي إلى درجات حرارة أكثر برودة.

وتتوقع الوكالة أيضا أن تصل سرعة الرياح القصوى إلى 82.8 كيلومتر في الساعة في هوكوريكو وكينكي وتشوجوكو وجزيرة شيكوكو غربي البلاد وأوكيناوا في جنوب غربي اليابان، و72 كيلومترا في الساعة في منطقة كانتو كوشين خلال يوم الثلاثاء.



وقال مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان إن أبرد كتلة هوائية في الموسم من المرجح أن تؤدي إلى تساقط ثلوج كثيفة تغطي مساحات شاسعة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA) إن كتلة هوائية شديدة البرودة تتدفق إلى غرب وشرق اليابان بين الثلاثاء والخميس قد تؤدي إلى اضطرابات في حركة المرور نتيجة تساقط الثلوج بكثافة والعواصف الثلجية.

وحثت الوكالة السائقين على توخي اليقظة في الظروف الثلجية وكذلك الناس بشكل عام للاستعداد للثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة الباردة في أسرع وقت ممكن.

وقالت JMA إن أنابيب المياه يمكن أن تتجمد وقد يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي، مضيفة أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يتوقع تساقط ثلوج كثيفة يجب أن يبقوا في منازلهم، إذا أمكن، بدلاً من المغامرة بالخارج.