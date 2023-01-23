انت الان تتابع خبر المالية تعلن استحداث قرابة 3 ألف درجة وظيفية في أربع جامعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "دائرة الموازنة في الوزارة أنجزت إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعات ( كركوك ، ديالى ، بابل ، القادسية ) ، بعدد إجمالي بلغ ٢٨٦٩ درجة ، موضحة كالآتي :ــ جامعة كركوك (١٢٦٣)ـ جامعة بابل (٧٣٦)ـ جامعة القادسية (٦٩٦)ـ جامعة ديالى (١٧٤)

وأضافت، أن "هذه الإجراءات تأتي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".