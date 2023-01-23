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المالية تعلن استحداث قرابة 3 ألف درجة وظيفية في أربع جامعات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "دائرة الموازنة في الوزارة أنجزت إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجامعات ( كركوك ، ديالى ، بابل ، القادسية ) ، بعدد إجمالي بلغ ٢٨٦٩ درجة ، موضحة كالآتي :ـ
ـ جامعة كركوك (١٢٦٣)
ـ جامعة بابل (٧٣٦)
ـ جامعة القادسية (٦٩٦)
ـ جامعة ديالى (١٧٤)

وأضافت، أن "هذه الإجراءات تأتي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠٢٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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