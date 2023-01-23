شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلبات مناقشة أمام "الشيوخ" اليوم بشأن منظومة التعليم والتحديات بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلسته العامة اليوم الإثنين، على طاولته، 3 طلبات مناقشة عامة، والتي ترتكز حول ملف التعليم، الأول مقدم من النائب نبيـل دعبس وعشرين عضـواً، لاستيضاح سياسة الحكومـة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتهـا التعليميـة فـي إطار رؤية الجمهوريـة الجديدة .

كما ستناقش الجلسة العامة طلب مقدم من الدكتور عاطف علم الدين وأكثـر مـن عشـرين عضـواً ، لاستيضـاح سياسـة الحكومـة بشـأن هـجـرة الطـالـب و المـدرس للمدرسـة طـوال الـعـام الدراسـي مـن أجـل الدروس الخصوصية، بشأن ما وصفه هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام الدراسي من أجل الدروس الخصوصي متسائلا عن الاجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح الأوضاع الحالية في كل مراحل التعليم وأولها هجرة الطالب والمدرس للمدرسة طوال العام من أجل الدروس الخصوصية وتحولت بسببها كثير من المدارس إلى مبان لا فائدة منها.

فيما يستوضح طلب المناقشة الثالث المقدم من النائبة دينـا هـلالـى وعشرين عضواً، سياسـة وزارة التربيـة والتعليم و التعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.