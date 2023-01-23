شكرا لقرائتكم خبر عن النقض ترسى مبدأ قضائيا بسداد المديونيات بالدولار فى هذه الحالة.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "فى ظل أزمة الدولار.. محكمة النقض تلزم شخص بسداد قيمة ايصالات دفع نقدية بالدولار"، استعرض خلاله حكما قضائيا ألزمت فيه محكمة النقض شخص بسداد قيمة ايصالات دفع نقدية بالدولار، وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، والمبلغ يقدر بـ 58 ألف دولار، وإليكم التفاصيل كاملة:

فى ظل أزمة الدولار.. محكمة النقض تلزم شخص بسداد قيمة ايصالات دفع نقدية بالدولار.. وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في أكتوبر 2017 وحتى تمام السداد.. المبلغ يقدر بـ 58 ألف دولار أمريكى

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