ميّزة جديدة على إنستغرام!

نيويورك: طرح “إنستغرام” ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثير من المستخدمين، وفق ما أعلن القائمون على التطبيق.

إذ كشفت المعلومات المتوفرة، عن أن الميزة الجديدة تدعى Quite mode، والهدف منها هو منح المستخدمين وقت استراحة من الإشعارات التي قد تصلهم عبر التطبيق، ومساعدتهم على الاسترخاء أو التركيز في أعمالهم.

وفور تفعيل Quite mode ستتوقف الإشعارات عن الظهور للمستخدم، وستتغير حالة ملفه الشخصي إلى وضع يظهر أنه في “وضع الاستراحة”، وسيقوم “إنستغرام” بإرسال رسائل إلى الأشخاص الذين يراسلونه تبلغهم أن المستخدم في “وضع الاستراحة”.

وبإمكان المستخدم تفعيل الوقت الذي يناسبه مع الميزة الجديدة للاستراحة من الإشعارات، وبعد انتهاء هذه الوقت سيقوم “إنستغرام” بإرسال رسالة إليه تتضمن خلاصة للإشعارات التي وردته في ذلك الوقت.

إلى ذلك، رأى الخبراء أن الميزة الجديدة ستكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من كثرة الإشعارات الواردة عبر “إنستغرام”، كما ستساعد الناس على التركيز في العمل أو الطلاب في التفرّغ للدراسة.