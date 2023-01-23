انت الان تتابع خبر السوداني: القضاء العادل هو الضامن الأول لحفظ الديمقراطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة تابعتها الخليج 365: "في يوم القضاء العراقي، نجدد التزامنا بدعم القضاء والعمل من أجل استقلاله وبسط هيبته".

وأضاف، أن هذه "المناسبة لتأكيد قناعتنا الراسخة بأنّ القضاء العادل هو الضامن الأول لحفظ الديمقراطية وصيانة مبادئ الدولة".



وذكر رئيس الوزراء: "وفي هذا اليوم نستذكر عطاء الأسرة القضائية وشهداءها بالعرفان والإجلال".