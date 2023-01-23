انت الان تتابع خبر التربية تعلن شروط الترشيح للحصول على الدبلوم العالي المعادل للماجستير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزارة التربية أعلنت شروط الترشيح للحصول على الدبلوم العالي المعادل للماجستير وعدد المقاعد الدراسية للقبول لاختصاصات (التنمية والأمن المجتمعي، عمليات نفسية، اعلام، تأهيل مجتمعي وبناء السلام) ضمن مشروع تطوير مهارات موظفي الدولة الذي أعدته مستشارية الأمن القومي (الخلية النفسية الاستراتيجية) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".