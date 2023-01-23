انت الان تتابع خبر ما هي أمنية رحمة رياض وزوجها في 2023؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رحمة خلال لقاء لها برفقة زوجها على هامش حفل توزيع جوائز " JOY AWARDS": "ادعولنا يصير عنا بيبي" مشيرةً إلى تمنيها الأمر بشدة.

وتألقت الفنانة رحمة رياض على السجادة القرمزية، ضمن حفل جوائز صناع الترفيه " JOY AWARDS 2023 "، والذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأطلت رحمة رياض بفستان أسود رائع خطفت به الأنظار.



وجمع حفل توزيع جوائز " JOY AWARDS 2023 " عدداً كبيراً من نجوم الوطن العربي، وأقيم الحفل على مسرح " بكر الشدي" في البوليفارد بالرياض، في المملكة العربية السعودية.

وتنافس عدد كبير من النجوم على جوائز المهرجان الذي تصدرت أحداثه الترند في الوطن العربي.

وشاركت الفنانة رحمة رياض برفقة كل من الفنان محمد منير، وأحمد سعد، وفرقة كايروكي، والفنانة نانسي عجرم، والفنان راشد الماجد، والفنان مروان خوري، وداليا مبارك، REMA، وفرقة group Sadeck Berrabah، في إحياء جوائز صناع الترفيه "JOY AWARDS" بنسخة 2023.