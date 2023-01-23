انت الان تتابع خبر عالمياً.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مع تراجع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1929.04 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.



ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1744.86 دولار.

