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عالمياً.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مع تراجع الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وارتفع سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1929.04 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0014 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1929دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.


ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم واحد في المئة إلى 1744.86 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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