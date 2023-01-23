انت الان تتابع خبر أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة نجله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي نشرتها بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، متسائلين إن كانت هذه الصورة في الحفل أم لا، وإن كانت هناك بالفعل، فلماذا لم يظهر خلال الحفل الذي بُث مباشرة على شبكة قنوات mbc.وشكك البعض في هذه الصورة، لعدم ظهور جورج وسوف في الحفل، ولكن ما أكد صحتها، هو ظهور بدرية طلبة في الحفل بنفس الفستان الذي ارتدته في التصوير مع جورج وسوف، ما يؤكد حضور الفنان الحفل في أول ظهور له بعد وفاة نجله وديع.

وترددت مؤخرًا أنباء عن اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله، إلا أن الإعلامي اللبناني نيشان، نفى هذه الأنباء.

وقال نيشان، في تصريحات صحفية إن "وسوف لم يبلغه بخبر اعتزاله الغناء حزنًا على وفاة نجله كما تردد في الساعات القليلة الماضية".



وتابع: "لو كان عايز يعتزل كان اعتزل لما مرّ به خلال أزمة مرضه الأخيرة".

وكانت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى، قالت إن الفنان السوري جورج وسوف "يخطط لاعتزل الغناء بسبب وفاة ابنه وديع"، ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن عيسى قولها، إن "الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه".

وأضافت عيسى: "لن يحتمل سماع لقب أبو وديع أثناء الغناء على المسرح".

موضحة أن "المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء".