شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تناقش حظر تدخين السجائر الإلكترونية داخل الأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن معاملة "تدخين السجائر الإلكترونية والفيب معاملة المثل بالسجائر المعتادة، وتطبيق قواعد المنع الحالية للتدخين عليها داخل الأماكن العامة بصفة عامة وبين الطلبة فى الحرم الجامعي بصفة خاصة.

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجيه الفقى بشأن تفعيل بعض الآليات للمساعدة فى رفع الوعى الصحى داخل المؤسسات الطبية"، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.

فيما تستعرض لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن "نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة، وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة ".

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع للفوسفات بالوادي الجديد " الجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما تناقش لجنة الثقافة خطة عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة، وسط حضور ممثلي الحكومة.

وتستعرض لجنة حقوق الإنسان الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن تطبيق كود الإتاحة طبقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في نطاق السكك الحديدية ومترو الانفاق والمناطق المحيطة بهما.