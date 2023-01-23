انت الان تتابع خبر برئاسة الشمري.. وفد أمنى يصل ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وفداً أمنياً برئاسة وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري وصل الى محافظة ديالى".

وأضافت، ان "الوفد ضم وكيل الاستخبارات ووكيل شؤون الشرطة وعدد من قادة الوزارة".



وأشار البيان الى، ان "الزيارة تهدف الى الاطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع وزارة الداخلية بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها مع جاهزيتها القتالية لفرض الامن والاستقرار بالمحافظة".