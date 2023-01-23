العراق والهند يبحثان تعزيز التعاون العلمي وتحديث المنح الدراسية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نعيم العبودي استقبل سفير الهند لدى بغداد براشانت بيساي وبحثا التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين".

وبحسب البيان، أكد وزير التعليم "حرص الوزارة وجامعاتها على تعزيز التفاهم العلمي المشترك مع المؤسسات الجامعية الهندية العريقة ذات الحضور العالمي في المحافل الدولية".



وأشار إلى "أهمية تطوير آليات التعاون العلمي على وفق التفاهمات الثنائية بين الجانبين ولاسيما ما يتعلق ببرامج التوأمة بين الجامعات والإشراف المشترك والمنح الدراسية المتبادلة".

من جهته أشاد السفير بـ"مقترحات التطوير الخاصة بالتعاون بالثنائي والاستراتيجية التي تعمل في ضوئها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية مؤكدا "حرصه بلاده ومؤسساتها الجامعية على التبادل الثقافي وتحديث برامج المنح الدراسية المقدمة الى الطلبة العراقيين".

