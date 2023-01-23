شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية الشيوخ" تواصل مناقشة معوقات الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.

ويحضر الاجتماع لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدسورية والتشريية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

فى سياق متصل، تعقد لجنة الشئون الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها اليوم، بحضور ممثلى الحكومة، وذلك لاستكمال مناقشة إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصيين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم.

كما تجتمع لجنة الدفاع والأمن القومى لاستكمال مناقشة دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومى المصرى.