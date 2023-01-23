شكرا لقرائتكم خبر عن حلول مشاكل الصناعة أمام لجنة "التجارة والمشروعات" بمجلس الشيوخ.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، لاستعراض مشاكل الصناعة بالوقت الراهن وإيجاد حلول وآليات لمواجهتها.

وتواصل الدولة توطين وترسيخ فكرة الصناعة الوطنية، لكونها السبيل الوحيد لتعويض الاستيراد وتوفير إنتاج محلى بأسعار أفضل من المستورد، وذلك فى خطوة لتقليل الضغط على العملة الصعبة فى البلاد، وكذلك إتاحة إنتاج وطنى فى عدة قطاعات، وفى السطور التالية نستعرض 2 من أكبر المشروعات الصناعية الضخمة المرتقبة فى 2023، الأول مرتبط بصناعة إطارات السيارات والذى يجرى العمل عليه مع شركة هيل العالمية لإنتاج 7.5 مليون إطار سيارات متنوع سنويا، ما يعوض 50% من الاستيراد، ويكفى ويسد الجزء الأكبر من احتياجات السوق المصرى، والمشروع الثانى هو تدشين أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم، حيث تمتلك مصر إمكانيات ضخمة فى صناعة الغزول والملابس والمفروشات، وذلك بالعمل على مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج والذى يعد أضخم مشروع استثمارى بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه.

تستعد مصر لافتتاح أكبر مصنع غزل ونسيج من نوعه فى العالم خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء منه بالكامل فى النصف الثانى من العام الماضى، حيث تم الانتهاء من مصنع غزل 1 الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج، والذى يأتى فى إطار تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتكلفة تربو عن 23 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى للمصنع، الذى يعد الأكبر فى العالم، لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يوميّا، أى 10800 طن سنويا، وتم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث فى العالم داخل المصنع على مساحة 62.5 ألف متر.