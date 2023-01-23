شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة الشيوخ" تناقش نشاط البوتاجاز فى مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد الخالق عياد بشأن نشاط البوتاجاز فى مصر، ويحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

فى سياق متصل تجتمع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشاكل الصناعة فى الوقت الراهن وإيجاد حلول وآليات لمواجهتها.

وتجتمع لجنة الإسكان لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود القط بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية كذلك اقتراح برغبة مقدم بشأن خطة الوزارة فى ترشيد الكهرباء تماشيا مع خطة ترشيد الحكومة التى أعلنت عنها لترشيد الكهرباء فى المبانى والمرافق الحكومية.

كما تناقش اللجنة اقتراح برغبة بأن دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران إلى جانب استئناف العمل بمشروع إنشاء إيربورت سيتى بمحيط مطار القاهرة الدولى وذلك بحضور ممثلى الحكومة.