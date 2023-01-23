شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اقتراحات لنائب التنسيقية "محمود القط" أمام لجنة الإسكان بالشيوخ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، عدد من الاقتراحات برغبة المقدم من النائب محمود القط أولها بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولي كمطاعم سياحية، وآخر خاص بمدينة ايربورت سيتي.

وأكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة النقل بمجلس الشيوخ ستناقش العديد من المقترحات برغبة التى تقدمت بها فيما يخص الطيران المدني المصري، موضحا أن المقترح الخاص بمدينة ايربورت سيتي هو مشروع تم دراسته منذ سنوات و تم اتخاذ خطوات جدية تجاهه إلا أنه توقف منذ فترة طويلة دون سبب واضح من الحكومة وهذا ما ستناقشه اللجنة في اجتماعها.

وتابع: "أيضا هناك مقترح خاص بدمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، فهى الناقل الوطني و لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين منذ أن انشأها طلعت حرب وقامت بأدوار وطنية كبيرة على مدار السنوات و الحلول الجذرية لخسائرها موجودة و هى قادرة على التعافي و لكنها تحتاج لإرادة وإدارة يثق فيها أبناؤها الذين لم يدخروا أبدا أي جهد لبنائها و تعزيز قدراتها وإعادة الهيكلة ودمج الشركات هو أحد الحلول الجذرية التى تأخرت دون سبب واضح أو داعي".

وأوضح أن اللجنة ستناقش أيضا سياسة وزارة الطيران المدني في ترشيد الكهرباء، خاصة وأن الطيران المدني قادر بالعديد من الخطوات أن يكون له دور كبير في ترشيد الكهرباء لكن الامر يحتاج خطط واضحة مدروسة.