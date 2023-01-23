شكرا لقرائتكم خبر عن زينشينكو يعلق على فوز آرسنال القاتل أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أولكسندر زينشينكو لاعب آرسنال، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح آرسنال في تحويل هزيمته لمكسب، عقب الفوز أمام مانشستر يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الحادية والعشرين من الدوريالإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ زينشينكو: أحببت هذا الفوز، الشعور بالفوز في الدقيقة الأخيرة، الثانية الأخيرة، إنهشيء لا يمكنك وصفه.

وتابع: كان اليوم لا يُصدق، أحتاج إلى مشاهدته مرة أخرى قبل أن أنام لأن هذه هي اللحظات السحرية.

وعن هدف الفوز: في الملعب لا يمكنك رؤية الأمر بوضوح، أردت فقط الاستمتاع بتلك اللحظة.

وأتم: بعد ذلك عندما كان الحكم ينتظر تقنية الفيديو، لم يتنفس الملعب لمدة 10 ثوان، ثم عندما تم احتساب الهدف، كان رد الفعل هو الأفضل.