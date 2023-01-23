16 قتيلا في انهيار مبنى حلب

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن مبنى انهار في أحد أحياء مدينة حلب بشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل بينهم طفل وإصابة أربعة آخرين.

ويقع المبنى المكون من خمسة طوابق ويؤوي حوالي 30 شخصًا، في حي الشيخ مقصود الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة.

وقال التقرير إنه انهار بين عشية وضحاها، بعد أن أضعف تسرب المياه أساس الهيكل.

وقام العشرات من رجال الإطفاء والمسعفين والسكان بغطاء الأنقاض والغبار بالبحث بين الأنقاض عن السكان المتبقين، بواسطة المثاقب والجرافة.

بينما انتظر بعض أقارب المستأجرين بقلق في مكان قريب، و حزن آخرون عند مدخل مستشفى قريب حيث وصلت الجثث في سيارات الإسعاف، وعلى ظهر الشاحنات.