الإسرائيليون يواصلون الاحتجاجات ضد حكومتهم

تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للاحتجاج على خطط حكومة الاحتلال الجديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، وهي إجراءات يقول المعارضون إنها تعرض الأساس الديمقراطي للبلاد للخطر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الشرطة قولها إن نحو 100 ألف شخص خرجوا للاحتجاج.

وجاء الاحتجاج في أعقاب مظاهرة أخرى الأسبوع الماضي اجتذبت أيضًا عشرات الآلاف في تحد مبكر لنتنياهو وحكومته القومية المتطرفة والمتشددة - الأكثر يمينية.

الاستيطان

وخضع تحالف نتنياهو لاختبار جديد بعد خلاف بين أعضاء الحكومة حول تفكيك بؤرة استيطانية غير مصرح بها في الضفة الغربية.

وأمر وزير الدفاع يوآف جالانت، عضو حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بإزالة البؤرة الاستيطانية، مما أثار استياء عضو مجلس الوزراء المؤيد للاستيطان الذي أصدر توجيهًا لتأجيل الإخلاء لحين إجراء مزيد من المناقشات.

التغييرات

وتقول الحكومة إن الخلل في ميزان القوى منح القضاة والمستشارين القانونيين الحكوميين نفوذاً كبيراً على عملية سن القوانين والحوكمة. وتعهد نتنياهو بالمضي قدما في التغييرات على الرغم من المعارضة.

وملأ المتظاهرون الشوارع المركزية في العاصمة الساحلية، ورفعوا اللافتات التي كتب عليها «أطفالنا لن يعيشوا في ديكتاتورية».

وقال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد الذي انضم للاحتجاج «جاء الناس إلى هنا اليوم لحماية ديمقراطيتهم».

واندلعت احتجاجات أخرى في مدن القدس وحيفا وبئر السبع.

الفساد

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تعهد نتنياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد، بمواصلة خطط الإصلاح القضائي على الرغم من الاحتجاجات. ويقول المعارضون إن التغييرات قد تساعد نتنياهو على التهرب من إدانته في محاكمته بالفساد، أو تجعل القضية تختفي تمامًا.