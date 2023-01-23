حزب الله يعمل على نسف لبنان

وقال الحزب، الذي يقوده سمير جعجع، في بيان له «يتهم من ينقلب على الدستور والدولة والمؤسسات قوى أخرى بما يقوم به منذ عقود في محاولة يائسة لتغطية فعلته الانقلابية»، في إشارة لتصريحات القيادي بحزب الله الشيخ نبيل قاووق، إن «هناك فريقا سياسيا في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية والوطنية».
وأكد الحزب أن «حزب الله» هو أكثر فريق عمل على نسف الجمهورية اللبنانية من أساسها وضرب كلّ الفرص والطروحات والاتفاقات التي تسعى لبناء الدولة، بدءًا بانقلابه المتواصل على اتّفاق الطائف، مع تمنّعه عن تطبيقه عبر رفضه تسليم سلاحه.
وإن «حزب الله» هو أكثر مَن عمل على ضرب الصيغة اللبنانية، عبر استهدافه كل المكوّنات الرافضة للخضوع لإملاءاته ومصادرته القرار السياسي والسيادي، العسكري والأمني، وانخراطه في حروبٍ عبثيّة دون العودة لا للدولة ولا للشعب اللبناني.
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