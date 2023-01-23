شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من راشفورد عقب هزيمة مانشستر يونايتد أمام آرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره آرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد متقدم بهدفين، قبل أن يحول آرسنال هزيمته بفوز، وقام بالريمونتادا بإحراز ثلاثة أهداف في شباك اليونايتد.

ونشر راشفورد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": ليس من السهل أبدًا خسارة مباراة مثل هذه في اللحظةالأخيرة.

وتابع: لكن علينا الآن أن نعيد الكرة إلى ملعبنا مرة أخرى، نحن نسير في الاتجاه الصحيح وعلينا أن نظل إيجابيين حتى النهاية.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة.