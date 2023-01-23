كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم ترك منصبه

واشنطن: يستعد كبير موظفي الرئيس الأميركي جو بايدن، رون كلاين، لترك منصبه في الأسابيع المقبلة، وهو ما اعتبرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء رحيلاً لمسؤول رفيع المستوى؛ حيث يواجه البيت الأبيض عامين من الكونغرس المنقسم، ويستعد بايدن لمحاولة إعادة انتخابه، حسبما قالت مصادر مطلعة للوكالة.

وأبلغ كلاين بايدن بخططه للمغادرة، لكن توقيت خروجه لا يزال غير واضح، وفقاً للمصادر التي تحدثت لـ«بلومبرغ» شريطة عدم الكشف عن هويتها. ورفض البيت الأبيض التعليق.

وسيثير رحيل كلاين على الفور تكهنات حول من سيخلفه، على الرغم من أنه لم يتضح بعد من سيكون. ويعد كبير موظفي البيت الأبيض من بين أقوى الشخصيات في واشنطن، ويلعب دوراً حاسماً في تشكيل جدول أعمال الرئيس والاتصال بالكونغرس.