انت الان تتابع خبر قوة أمنية تشتبك مع مطلوبين للقضاء في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الداخلية، أن قوة تابعة لها اشتبكت مع مطلوبين للقضاء في محافظة واسط.



وقالت الوزارة في بيان، "تواصل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملاحقة المطلوبين للقضاء، حيث اشتبكت قوة أمنية من مكافحة الإجرام مع مطلوبين بجرائم عدة في قضاء الحي بمحافظة واسط".

وأضافت "قام هؤلاء المطلوبين بفتح النار على القوة المنفذة للواجب، اذ جرى إسنادها من فوج الرد السريع بالمحافظة، حيث تم إصابة ٤ من المطلوبين والقبض عليهم، فيما اصيب منتسب من عناصر الشرطة ضمن هذه القوة".