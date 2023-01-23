انت الان تتابع خبر شرطة البصرة تكشف حقيقة وقوع "مشاجرة عشائرية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت قيادة شرطة البصرة، الأحد، وقوع "مشاجرة عشائرية" شمالي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم على انه حدث الان لمشاجرة عشائرية مسلحة شمالي المحافظة استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضافت "ننوه ان المقطع قديم ونهيب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر"، معتبرة أن "هنالك مغرضين يحاولون تشويه الصورة الحقيقية لمحافظة البصرة الفيحاء".