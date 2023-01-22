شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من تين هاج عقب هزيمة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره آرسنال، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين منالبريميرليج.

وتحدث تين هاج لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: كانت مباراة رائعة مع الكثير من الإيقاع والجمهور هو الفائز الأكبر.

وتابع: فريقان كبيران ولكننا بالطبع نشعر بخيبة أمل عندما تخسر هذه المباراة في مرحلة متأخرة، كل الأهداف التي استقبلناها اليوم منأخطاء، لا يمكن أن يحدث ذلك.

وأضاف: حتى الأسبوع الماضي، كان من الصعب علينا الفوز في مثل هذه المواقف، اليوم لم نكن كذلك، كل الأهداف الثلاثة، كان بإمكانناتجنبها.

وأكمل: مباراتان متتاليتان متقاربتان للغاية، من الصعب قبول خسارتك في المرحلة الأخيرة من المباراة.

وأردف: إنهم جيدون للغاية في التعامل مع الكرة لكننا فريق جيد دفاعيًا، لم تكن هناك الكثير من الفرص المفتوحة.

واستكمل: ارتكبنا أخطاء لا يمكننا ارتكابها، تم تحديد هذه المباراة من خلال التفاصيل الصغيرة ولكن أيضًا من خلال اتخاذ القرار، منالصعب قبول ذلك وعلينا أن نتعلم منه.

وأكد: لقد خضنا الكثير من المباريات التي لم يخوضوها، ثم جاءوا إلى هنا وهم في أرضهم، مررنا بلحظات في الاستراحة ولكن علينا الدفاعبشكل أفضل في هذا الموقف.

واختتم: نحن ندرك ما يجب تحسينه أيضًا، لقد قلت الشيء نفسه في غرفة الملابس ولكني قلت أيضًا إنه إذا كنت تريد الفوز، فلا يمكنكارتكاب الأخطاء التي ذكرتها للتو.