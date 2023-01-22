شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تغير ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

وكان إيدي نكيتياه وبوكايو ساكا قد قادا فريقهما لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجل الأول ثنائية بينما أضاف الانجليزي اليافع هدف واحد.

تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة اليونايتد النارية بالدوري الإنجليزي موعد مباراة أرسنال ضد اليونايتد فى الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد

آرسنال 50 نقطة.

مانشستر سيتي 45 نقطة.

نيوكاسل 39 نقطة.

مانشستر يونايتد 39 نقطة.

توتنهام 33 نقطة.

برايتون 31 نقطة

فولهام 31 نقطة.

برينتفورد 30 نقطة.

ليفربول 29 نقطة.

تشيلسي 29 نقطة.

أستون فيلا 28 نقطة.

كريستال بالاس 24 نقطة.

نوتينجهام فورست 21 نقطة.

ليستر سيتي 18 نقطة.

ليدز يونايتد 18 نقطة.

وست هام يونايتد 18 نقطة

ولفرهامبتون 17 نقطة.

بورنموث 17 نقطة.

إيفرتون 15 نقطة.

ساوثهامبتون 15 نقطة.