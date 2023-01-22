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ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد

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محمد الفلاح - تغير ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد في الموقعة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

وكان إيدي نكيتياه وبوكايو ساكا قد قادا فريقهما لتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجل الأول ثنائية بينما أضاف الانجليزي اليافع هدف واحد.

تشكيل أرسنال المتوقع لمباراة اليونايتد النارية بالدوري الإنجليزي

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موعد مباراة أرسنال ضد اليونايتد فى والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الأنجليزي بعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 

آرسنال 50 نقطة.

مانشستر سيتي 45 نقطة.

نيوكاسل 39 نقطة.

مانشستر يونايتد 39 نقطة.

توتنهام 33 نقطة.

برايتون 31 نقطة

فولهام 31 نقطة.
برينتفورد 30 نقطة.

29 نقطة.

29 نقطة.

أستون فيلا 28 نقطة.

كريستال بالاس 24 نقطة.

نوتينجهام فورست 21 نقطة.

ليستر سيتي 18 نقطة.

ليدز يونايتد 18 نقطة.

وست هام يونايتد 18 نقطة

ولفرهامبتون 17 نقطة.

بورنموث 17 نقطة.

إيفرتون 15 نقطة.

ساوثهامبتون 15 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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