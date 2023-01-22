انت الان تتابع خبر أول تعليق للصدر بعد "حرق القرآن" في السويد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، الى جمع تواقيع مليونية وارسالها الى سفارة السويد بعد حرق نسخة من "القرآن الكريم" من قبل متطرف.



كما دعا الصدر في تغريدة على "تويتر"، ادناه نصها، ذوي رؤوس الاموال الى "بناء نصب في كل مركز محافظة للمصحف الشريف وبالتنسيق مع الجهات المختصة".

يشار إلى أن المتطرف الدنماركي السويدي "راسموس بالودان" الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك، قام بحرق مصحف في ستوكهولم ب‍السويد أمام مقر السفارة التركية، بموافقة السلطات السويدية.