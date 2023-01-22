الرشوة وراء القبض على نائب وزير أوكراني

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وأجرى المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد، عملية تفتيش لمنزل نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية، فاسيل لوسينسكي، واحتجزه، حسبما ذكرت صحيفة أوكرانسكا برافدا عبر الإنترنت، أمس الأول، وأقالت الوزارة المسؤول الكبير بعد انتشار نبأ اعتقاله.ويتهم لوسينسكي بتلقي رشوة قدرها 400 ألف يورو (435 ألف دولار) لشراء مولدات كهربائية، وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تدعم التحقيقات بالكامل.
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