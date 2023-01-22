100 ألف يحتجون على حكومة نتنياهو

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وتجمع المتظاهرون الذين ينددون بائتلاف نتنياهو، باعتباره الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، مساء السبت الثالث على التوالي، في مواقع عدة وسط المدينة الساحلية الإسرائيلية.ولوح المتظاهرون بالعلم الإسرائيلي، وكُتب على ملصقات «أوقفوا نهاية الديمقراطية». كما تم إظهار صور لنتنياهو مع كلمة «مجرم»، وشارك رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في المسيرة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المشاركين خلال المساء.
كما تم الإعلان عن مظاهرات في مدن: القدس، وحيفا، وبئر السبع.
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