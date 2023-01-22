مستوطنون يقتحمون مجددا باحات الأقصى

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وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أرطاس بمدينة بيت لحم، وهدمت غرف سكنية، تقطنها عائلة فلسطينية، مؤكدة شروع قوات الاحتلال بالاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية في قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية، في إطار عملية الزحف الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم مستوطنون أمس باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية أرطاس بمدينة بيت لحم، وهدمت غرف سكنية، تقطنها عائلة فلسطينية، مؤكدة شروع قوات الاحتلال بالاستيلاء على آلاف الدونمات الزراعية في قرية عين الحلوة بالأغوار الشمالية، في إطار عملية الزحف الاستيطاني على الأرض الفلسطينية.

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