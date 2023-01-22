4 ملايين يمني يعانون من إعاقات جسدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت رئيسة اللجنة الدولية للصيب الأحمر في اليمن، كترينا بنست، أمس أن هناك أربعة ملايين يعانون الإعاقة الجسدية في اليمن، بينهم آلاف يحتاجون أطرافا اصطناعية.

وأضافت في كلمة خلال افتتاح مركز التأهيل الحركي في محافظة صعدة، بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المركز الحركي سيقدم خدمات لخمسة آلاف حالة سنويا من أبناء صعدة والمحافظات المجاورة، وأوضحت أن هذا المركز الحركي ثمرة سنوات من العمل المشترك مع السلطات المحلية.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن من تدهور جراء الصراع المستمر منذ نحو 8 سنوات، ما أدى إلى إغلاق قرابة نصف المرافق الطبية، فضلا عن تسببه بمقتل وإصابة الآلاف، وفق تقارير أممية.

من جهتها، بدأت قوات دفاع شبوة عملية عسكرية لتطهير مديرية نصاب بمحافظة شبوة، من العناصر الإرهابية التي نشطت أخيرا في المديرية بالتنسيق مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، وأشارت مصادر ميدانية إلى أن العملية تهدف إلى القضاء على ما تبقى من الإرهابيين الفارين من أبين.

إلى ذلك، أصيب 4 جنود من قوات دفاع شبوة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة المجازة بمركز مديرية الروضة في شبوة.

وتزامنت العملية في نصاب مع اندلاع معارك بين القوات المرابطة في شبوة، وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة حريب جنوب مأرب، عقب محاولة تسلل لعناصر حوثية في المديرية. ومع استمرار الجهود السعودية والدولية لمواجهة أخطار الألغام التي تهدد اليمنيين، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري من انتزاع 1.045 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية في مختلف مناطق اليمن.

وبات عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 3.534 لغما، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» 383 ألفا و 139 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

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