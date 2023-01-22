الجنايات المصرية تقر بإعدام 6 إرهابيين

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وكانت المحكمة أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وأسندت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم «تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور، مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهمون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة الجنايات في مصر أمس بالإعدام لسـتة متهمين والمؤبد لمتهم، وذلك بالقضية المعروفة بـ»خلية مصر الجديدة الإرهابية».وكانت المحكمة أحالت في الجلسة الماضية أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وأسندت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم «تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور، مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهمون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها».

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