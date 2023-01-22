شكرا لقرائتكم خبر العراق يلاحق فلول داعش في ديالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت القوات العراقية أمس عملية أمنية لملاحقة فلول داعش والسيطرة على طرق تسللهم في ديالى (57 كلم شمال شرق بغداد). وقال قائد عمليات ديالى طالب الموسوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، «إن العملية انطلقت من محورين لتفتيش الغابات والبساتين المجاورة لحافة نهر ديالى الشمالية». وأشار إلى أن العملية الأمنية تستهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي والسيطرة على طرق تسلل العناصر الإرهابية حفاظا على استقرار وأمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية. وأشار إلى أن العملية الأمنية تستهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي والسيطرة على طرق تسلل العناصر الإرهابية حفاظا على استقرار وأمن المواطنين ضمن قاطع المسؤولية.

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يلاحق فلول داعش في ديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.