شكرا لقرائتكم خبر انتحار جديد يعيد حادثة بوعزيزي الشهيرة إلى تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفي فجر أمس مواطن أضرم النار في جسده قبالة مقر ولاية نابل، في حادثة انتحار جديدة تذكر بما أقدم عليه محمد البوعزيزي مفجر الثورة في تونس عام 2010.

وانتشر مقطع فيديو مفزع للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء لحظات اندلاع النيران في جسده، ولم تفلح محاولات إنقاذ الهالك من ألسنة النيران، من قبل عناصر من الشرطة الذين كانوا يرابطون أمام مقر الولاية في نابل.

وأفادت مصادر وكالة الأنباء الألمانية بأن المواطن لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم إثر نقله إلى مستشفى الحروق البليغة بولاية بن عروس قرب العاصمة.

ولم تتضح أسباب إقدام الهالك، وهو في الأربعينات من عمره، على الانتحار، وقالت المصادر «إنه يعاني من مشاكل عائلية ومهنية بمقر عمله في معتمدية نابل وكان بصدد الاحتجاج أمام مقر الولاية».

وتتواتر في تونس محاولات الانتحار حرقا لليائسين أمام مقرات السلطة ومؤسسات الدولة في وقت تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية واجتماعية خانقة رافقت أغلب فترات الانتقال السياسي منذ 2011.

وفي ديسمبر عام 2010 أضرم بائع الخضار المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية لعربته، وأدت وفاته إلى اندلاع الثورة في تونس التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.