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نكيتياه يقود آرسنال لحسم القمة المثيرة أمام مان يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445159-638100094787251693.jpg

2023-01-22 | 19:34

نكيتياه يقود آرسنال لحسم القمة المثيرة أمام مان يونايتد

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خطف آرسنال فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد 3-2 مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الممتاز.
وأحرز أهداف آرسنال كل من إيدي نكيتياه (24 و90) وبوكايو ساكا (53)، فيما سجل ماركوس راشفورد (17) ولياندرو مارتينيز (59) هدفي مانشستر يونايتد

ورفع آرسنال رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق 5 نقاط أمام الثاني مانشستر سيتي، و11 نقطة أمام مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف وراء نيوكاسل يونايتد.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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