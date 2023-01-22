انت الان تتابع خبر نكيتياه يقود آرسنال لحسم القمة المثيرة أمام مان يونايتد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-445159-638100094787251693.jpg
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-22 | 19:34
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خطف آرسنال فوزا ثمينا على ضيفه مانشستر يونايتد 3-2 مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز أهداف آرسنال كل من إيدي نكيتياه (24 و90) وبوكايو ساكا (53)، فيما سجل ماركوس راشفورد (17) ولياندرو مارتينيز (59) هدفي مانشستر يونايتد
ورفع آرسنال رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة وله مباراة مؤجلة، بفارق 5 نقاط أمام الثاني مانشستر سيتي، و11 نقطة أمام مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف وراء نيوكاسل يونايتد.
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