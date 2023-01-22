شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة النواب: إصلاحات هيكلية عميقة فى اقتصادنا والقطاع الخاص يلعب دورا مهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحاول إدارة اقتصادها ليكون أكثر صلابة في مواجهة الصدمات المتتالية ومرونة بمعنى التعافي سريعا من الصدمات بدلا من طول مدة التعافي، قائلا: "علاج إصلاح الاقتصاد المصري يجب أن يكون نهج حياة".

وأوضح الدكتور فخري الفقي، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الاقتصاد المصري هذه المرة يجري إصلاحات هيكلية عميقة والقطاع الخاص سيلعب دور مهم في الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر جادة في لعب القطاع الخاص دور مهم ويكون أكثر مرونة أمام الصدمات.

وأشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن تعافي اقتصاديات الدول الناشئة مثل مصر حتى يتعافى سريعا علاجه القطاع الخاصة، مشيدا بوثيقة سياسة ملكية الدولة وقال: "هذه الوثيقة تدل على أن مصر جادة بالفعل ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي بمراجعة من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية".

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.