شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من جوارديولا بعد هاتريك هالاند أمام ولفرهامبتون الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن فوز السيتي الكبير أمام ضيفه ولفرهامبتون، ومواصلة هالاند لتألقه بعد أن سجل هاتريك فى مباراة الليلة، ليسجل اللاعب للمباراة الثانية على التوالي ويستعيد نغمة التهديف مجددًا مع الفريق السماوي.

وأشار جوارديولا أن مستوي هالاند وقدرته فى التهديف شيئا لا يصدق، الأمر الذي يجعله سعيدًا بإمتلاك مهاجم بقدرات النجم النرويجي، بجانب تكوينه لثنائية رائعة مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين وحالة التناغم الكبيرة التى أصبح عليها الثنائي.

وأكد جوارديولا أن هالاند ما زال صغيرًا وبإمكانه التطور بشكل مرعب فى الفترة المقبلة، كما شدد على أن ظهور اللاعب فى العام المقبل مع السيتي سيكون مختلفًا تمامًا.



السيتي يواصل ملاحقته لأرسنال

وعلى الرغم أن جوارديولا قد أعترف فى وقت سابق بصعوبة المنافسة مع أرسنال فى الموسم الحالي والحفاظ على لقب البيرميرليج، إلا أن الفريق السماوي قد ينجح بفضل خبرات لاعبيه فى مطاردة الجانرز حتى الرمق الأخير وتقليص الفارق الحالي من النقاط بالجوالات القادمة.

ويستند السيتي فى مخططه للفوز فى جميع مبارياته المقبلة بعد السقوط أمام اليونايتد، على أمل أن يسقط أرسنال فى الجوالات الأخيرة لعدم إمتلاكه وفرة من اللاعبين حال تعرض قوامه الأساسي لبعض الإصابات.

ويجدر بالذكر أن السيتي تحتل المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وبفارق نقطتين فقط على أرسنال المتصدر برصيد 47 نقطة، والذي يخوض تحدي قوي الليلة أمام الشياطين الحمر.