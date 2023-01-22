رئيس هيئة الاوراق المالية السابق يحدد طريقاً للسيطرة على الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الهيمص، خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الحكومة قادرة على تغيير سعر الدولار من خلال تحويله من مزاد عملة الى سعر صرف ثابت".

وأضاف، أن "جزء من المشكلة يتمثل بالبنك الفيدرالي الأمريكي، إذ كانت هناك تفاهمات مع البنك المركزي العراقي لإنشاء منصة للتعامل بالدولار، لكن المركزي لم يستطع تفعيلها خلال هذه السنتين ما أدى الى تدخل الفيدرالي بتقليل الدولار".



وتابع، أن "حكومة محمد شياع السوداني جديدة وتوارثت الكثير من تركات الحكومات السابقة وصادفتها هذه المشكلة الكبيرة المتمثلة بأسعار الصرف"، لافتاً إلى أنها "تحتاج إلى ما لا يقل عن 6 أشهر للسيطرة على الدولار".

وتوقع الهيمص، "وصول سعر صرف الدولار إلى 1800 دينار خلال الأيام المقبلة".

